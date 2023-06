Ancelotti-Everton, risoluzione amichevole della causa legale

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dopo aver intentato una causa legale contro l’Everton all’inizio di questo mese, ha risolto in via amichevole il caso con il suo ex club. Il tecnico aveva citato in giudizio il club inglese ad inizio mese per alcuni bonus concordati con l’oligarca russo Alisher Usmanov. Lo scrive il Guardian che riporta le parole dell’avvocato di Ancelotti: “Carlo Ancelotti e l’Everton Football Club hanno raggiunto una risoluzione amichevole della loro controversia. Carlo ha un rispetto duraturo e un profondo affetto per i tifosi del club e augura loro e al club il meglio per il futuro”. L’Everton, scrive il Guardian, non ha rilasciato commenti.