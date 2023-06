Corso Uefa Pro, a Coverciano lezione di De Zerbi: “Vi dirò quello che volete sapere, senza filtri”

Al Corso Uefa Pro di Coverciano, il Master riservato agli allenatori che abilita a poter guidare qualsiasi squadra, lezione speciale quest’oggi tenuta da Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brighton in aula per raccontare la sua visione del calcio: “Vi conosco quasi tutti, tra ex giocatori e docenti del settore tecnico, e in queste ore insieme vi dirò tutto quello che vorrete sapere, senza filtri”, ha esordito il tecnico nato a Brescia rivolgendosi ai presenti nell’aula magna. Poi ha mostrato alcuni video e risposto alle domande. Tra i corsisti del Master sono presenti Marco Amelia, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi, Raffaele Palladino tra gli altri.