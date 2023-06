Milan su Yunus Musah del Valencia: trattativa in corso

Il Milan punta Yunus Musah, centrocampista del Valencia e della nazionale statunitense. Lo scrive il giornalista di Sky, Fabrizio Romano che sottolinea come il classe 2002 sia uno dei principali obiettivi per il centrocampo dopo l’accordo dei rossoneri con Loftus Cheek. La trattativa è in corso e secondo Romano potrebbero bastare 20 milioni per arrivare ad un accordo tra le parti. Per Musah si tratterebbe di un ritorno in Italia. Nato a New York da genitori di origine ghanese, ha vissuto anche a Castelfranco Veneto dove ha giocato nel settore giovanile del Giorgione.