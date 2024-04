Allarme Borussia Dortmund in vista del PSG: il Lipsia travolge Terzic 4-1 in Bundesliga

A pochi giorni dalla semifinale di andata in Champions League contro il Paris Saint Germain, il Borussia Dortmund crolla sul campo del Lipsia col risultato di 4-1. Un segnale di allarme per Edin Terzic che perde lo scontro diretto e resta a 57 punti al quinto posto, cinque in meno proprio del Lipsia quarto. La partita si era messa in discesa per il Dortmund, passato in vantaggio al 20′ con la rete di Sancho. Al 23′ però Openda firma l’1-1 e nel recupero del primo tempo Sesko completa la rimonta. Nella ripresa il Lipsia dilaga con i gol di Simakan (46′) e Baumgartner (80′). Secondo posto blindato per il Bayern Monaco che vince 2-1 in casa contro l’Eintracht grazie alla doppietta (9′ e un rigore al 61′) del solito Harry Kane (sempre più vicino alla Scarpa d’oro). Un gol al 23′ di Ekitike (riscattato dal club di Francoforte) illude la tifoseria ospite, ma non basta per uscire dall’Allianz Arena con un punto. Vittoria esterna in rimonta per il Wolfsburg contro il Friburgo grazie alle reti di Arnold e Lacroix nel finale. Netto successo fuori casa anche per il Wolfsburg che batte 3-0 l’Augsburg con i gol di Schmid, Ducksch e Deman.

Ecco i risultati

Augsburg-Werder Brema 0-3 (52′ Schmid, 61′ rig. Ducksch, 90′ Deman)

Bayern-Eintracht 2-1 (9′ Kane, 23′ Ekitike, 61′ rig. Kane)

Friburgo-Wolfsburg 1-2 (42′ aut. Bornauw, 82′ Arnold, 90′ Lacroix)

Lipsia-Dortmund 4-1 (20′ Sancho, 23′ Openda, 47′ Sesko, 46′ Simakan, 80′ Baumgartner)