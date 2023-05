Al Nassr, un avversario cerca il selfie: Cristiano Ronaldo non gradisce (VIDEO)

Come in ogni partita dell’Al Nassr, Cristiano Ronaldo è la principale attrazione in campo. Al termine delle partite della sua nuova squadra in Arabia Saudita, si viene a creare un capannello di persone: avversari, membri dello staff, raccattapalle che provano in ogni modo ad ottenere un ‘souvenir’ di CR7. Nell’ultimo turno l’Al-Nassr è stato fermato in casa dall’Al-Khaleej, mentre la capolista Al-Ittihad ha vinto la sua partita consolidando la leadership proprio nei confronti della squadra del portoghese. Al triplice fischio Ronaldo è stato circondato dai giocatori avversari, come di consueto, alla ricerca della sua maglia. Dopo essersi fermato con alcuni avversari, un membro dello staff dell’Al-Khaleej ha approfittato della distrazione del campione per scattare un selfie, con tanto di mano sulla spalla. Un gesto che non è piaciuto al portoghese che lo ha allontanato con un gesto di stizza.

Cristiano Ronaldo was not happy with an Al Khaleej staff member trying to take a selfie following Al Nassr's 1-1 draw 🤳❌ pic.twitter.com/11iH9gSHGp — ESPN FC (@ESPNFC) May 9, 2023