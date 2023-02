Aguero punta 8.000 euro sul Manchester City e ne vince 20.000 (TWEET)

Sergio Aguero scommette e vince. La vittoria del suo Manchester City sul campo dell’Arsenal lo rende felice non solo per motivi affettivi, ma anche per una scommessa di 8.000 euro sui Citizens. Il ‘Kun’, grazie al 3-1 rifilato dalla squadra di Pep Guardiola a quella dell’ex allievo Mikel Arteta, ha incassato quasi 20.000 dollari. La ‘prova’ sul profilo Twitter dell’ex attaccante.