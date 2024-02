Agente Klopp ribadisce: “Per un anno non allenerà”

Tiene banco da parecchi giorni la questione ‘Klopp‘, dopo che l’allenatore tedesco ha annunciato in modo inaspettato la separazione a fine anno con il Liverpool e che si prenderà del tempo per decidere il suo futuro nel calcio. Lo ha confermato poco fa anche il suo agente, Mark Kosicke, ai microfoni di Sky Sport Deutschland: “Jurgen Klopp non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno, dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà”.

Queste dichiarazioni smentiscono quindi le voci sul possibile passaggio al Bayern Monaco dell’allenatore tedesco in vista della prossima stagione, dopo che lo stesso club bavarese ha annunciato l’addio di Thomas Tuchel alla fine della stagione in corso. Osservato speciale del Bayern rimane Julian Nagelsmann: l’attuale CT della Germania ha un contratto che lo lega alla nazionale fino a fine Europei che in caso di mancato rinnovo potrebbe tornare alla guida del club.