Adriano Jr, il figlio dell’ex Inter firma il primo contratto da professionista

di Mattia Zucchiatti 1

Classe 2006, un nome pesante da figlio d’arte e un talento che non è sfuggito a nessuno. Adriano Carvalho Ribeiro, primogenito di Adriano Leite Ribeiro ex centravanti di Parma, Inter e Roma, ha firmato il primo contratto professionista con il Serrano, club brasiliano di Petropolis, a due passi da Rio de Janeiro. Dopo le esperienze nelle giovanili di Gremio e Boavista di Rio, Adriano Jr ha segnato 20 reti in 27 partite con il suo nuovo club. E ora arriva l’investitura tra i grandi: “Questo momento rappresenta la realizzazione di un sogno. Il modo in cui sono stato accolto e si è evoluto come atleta e persona è stato il grande elemento di differenziazione per firmare con il Serrano”, ha dichiarato Adriano Jr dopo la firma con il Serrano, club fondato nel 1915 e nota per aver lanciato nel grande calcio Garrincha.