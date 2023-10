Adana Demirspor, Niang e Balotelli fanno la conta per calciare il rigore (VIDEO)

di Redazione 36

Due ex Milan protagonisti nella vittoria dell’Adana Demirspor contro il Konyaspor per 3-0. M’baye Niang e Mario Balotelli hanno realizzato le reti decisive per regalare i tre punti alla squadra di Kluivert. Partita sempre in controllo e mai in discussione per i padroni di casa che nel recupero si sono concessi anche un simpatico siparietto. Niang e Balotelli hanno infatti fatto la conta per decidere chi avrebbe calciato dagli undici metri. Niang ha la meglio e la sua esecuzione è impeccabile.

