A22 Sports sulle spese dei campionati europei: “La Premier League spende molto di più degli altri”

L’A22 Sports, società costituita per promuovere il progetto Superlega, ha condiviso sui suoi canali social una grafica interattiva in cui vengono rappresentati i capitoli di spesa dei vari top campionati europei. Sempre evidente il divario tra la Premier e gli altri campionati: “La Premier League ha costantemente speso più di ciascuno degli altri sei grandi campionati europei messi insieme negli ultimi cinque anni. L’EPL continua a dominare la spesa per i trasferimenti e ha speso l’incredibile cifra di due miliardi di euro solo nell’ultimo anno”.