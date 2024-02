Dall’8-2 col Bayern alle lezioni di spagnolo: Hansi Flick si candida per il Barcellona

C’è un nuovo candidato per l’incarico di allenatore del Barcellona. Secondo la Bild, Hansi Flick, ex Ct della Germania, avrebbe manifestato l’interesse di sedere sulla panchina blaugrana che sarà lasciata libera a fine stagione da Xavi. Secondo il giornalista Christian Falk, il tecnico starebbe anche imparando lo spagnolo per favorire il suo possibile insediamento a Barcellona. Nel 2021 Flick fu molto vicino a diventare allenatore del club blaugrana, con tanto di videoconferenza con Joan Laporta per discutere della questione. Alla fine però rifiutò l’offerta della squadra catalana, poi affidata proprio a Xavi. Ora Flick, l’allenatore della storica vittoria del Bayern per 8-2 sul Barcellona nel 2020, si riavvicina nuovamente al Camp Nou.