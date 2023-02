Calcio, Erick Thohir nuovo presidente della federazione indonesiana

Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, è il nuovo capo della federazione calcio indonesiana. Un compito non semplice per colui che è una delle figure più importanti del sud-est asiatico, dato che il suo Paese ha vissuto una tragedia pochi mesi fa, quando ad Iriawan 135 persone sono rimaste uccise nella calca dello stadio dopo la decisione della polizia di rispondere a un’invasione di campo sparando gas lacrimogeni sugli spalti stracolmi di tifosi dell’Arema. Thohir si è assicurato la maggioranza dei voti in una riunione dell’associazione nella capitale Jakarta e ricoprirà la carica fino al 2027.