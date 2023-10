Calcio, derby di beneficenza tra Juventus e Inter Legends a Roseto deli Abruzzi il 16 novembre

Un derby di beneficenza tra leggende della Juventus e dell’Inter, una settimana prima rispetto allo scontro in campionato. Quest’antipasto si terrà al Pala Remo Maggetti al Roseto degli Abruzzi, dove il 16 novembre andrà in scena un evento a scopo benefico che è il proseguo del lavoro svolto nel 2022, quando furono acquistati due ventilatori polmonari CPAP e donati a studi medici della Città di Roseto degli Abruzzi, oltre a due defibrillatori per due istituti scolastici del territorio Rosetano. Chimenti e Iuliano da una parte, Javier Zanetti dall’altra. E poi ancora: Zé Maria, Giuliano Giannichedda, Nicola Amoruso, Fabrizio Ravanelli, Totò Schillaci e tanti altri ex calciatori ancora non svelati. I biglietti per il Derby d’Italia Legends 2023 sono in vendita dal 12 ottobre sul circuito CiaoTickets.