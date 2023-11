Calcio, Davide Nicola: “Sempre in contatto con il mio staff, ci immaginiamo spesso alla guida di una squadra”

“Con il mio staff ci teniamo sempre in contatto: ci immaginiamo spesso alla guida di una squadra e proviamo a capire cosa faremmo, come imposteremmo il lavoro. E questo è un allenamento incredibile, tecnicamente ed emotivamente. In quel momento è come se quella squadra la allenassimo noi, portando un vantaggio enorme perché ci permette di essere pronti quando e se si subentra. Hai già impostato il lavoro di base e puoi concentrarti solo sulle priorità”. Così Davide Nicola, ospite a Radio Serie A con RDS, parla di questo suo periodo lontano dalla panchina dopo l’avventura con la Salernitana giunta al termine nel corso della passata stagione.

“Il rimpianto è una cosa che mi appartiene poco – sottolinea l’ex tecnico anche di Genoa e Torino tra le altre – Non mi è permesso tornare indietro e anche se fosse possibile non è detto che cambiare le cose nel passato possa aiutare il presente. Serve criticarsi costruttivamente mettendo sul piatto della bilancia quello che è stato scelto e chiedendosi se ci sarebbe potuto essere un modo per fare le cose al meglio”