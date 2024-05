Calcio, Consiglio FIFA: si va verso ok a partite campionati nazionali giocate all’estero

Il Consiglio Fifa si è riunito prima del 74° Congresso Fifa a Bangkok, in Thailandia, e ha confermato alcune decisioni chiave, in particolare per quanto riguarda il calcio femminile. Sono due le candidature che restano in ballo verso la Coppa del mondo Fifa in programma nel 2027. Come definito nella procedura di voto approvata dal Consiglio Fifa il 14 marzo 2024, è stato confermato che l’offerta congiunta della Royal Belgian Football Association, della Royal Netherlands Football Association e della German Football Association, nonché l’offerta unica della Federcalcio brasiliana, sono stati sottoposti al 74° Congresso Fifa per una decisione finale.

Arriva anche, per la prima volta, il Mondiale per club donne, con la FIFA che fa sapere che “a seguito della decisione del Consiglio Fifa del dicembre 2022 di approvare il principio strategico dell’introduzione di una Coppa del Mondo femminile per club e della successiva ampia consultazione con le confederazioni e le altre parti interessate, è stato proposto che l’edizione inaugurale della competizione venga disputata da 16 squadre nel periodo gennaio-febbraio 2026. Il torneo si terrà ogni quattro anni. Ulteriori dettagli seguiranno a tempo debito. Per facilitare il continuo sviluppo globale dei club femminili e sulla base delle richieste delle confederazioni di fornire ampie opportunità di gioco su base annuale, è stato inoltre proposto che un’ulteriore competizione Fifa per club femminili venga organizzata negli anni non coincidenti con la Coppa del mondo per club femminile a partire dal 2027″.

Inoltre, la Fifa si è mossa verso la rimozione delle regole che attualmente bloccano le partite dei campionati nazionali giocate in altri paesi. Sta infatti creando un comitato di 10-15 persone che rappresentano le parti interessate del calcio per consigliare la modifica delle regole sulle partite “fuori territorio”. La previsione è che gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita saranno disposti ad attirare partite competitive dai principali paesi europei, come già in passato hanno provato a fare la Liga spagnola e la Serie A. La Fifa ha recentemente accettato di ritirarsi da una causa in corso a New York, intentata dal promotore Relevent, che contestava tale politica.