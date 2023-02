Calcio, arbitro insultata e minacciata nel torinese in Prima Categoria

La direttrice di gara della sezione di Ivrea, Alessandra Ferrante, è stata insultata e minacciata, nel corso di un match di Prima Categoria nel torinese. Nello specifico si trattava della sfida tra Candiolo e Bircherasio, giocata domenica scorsa e vinta dagli ospiti per 1-4. Come si legge nel comunicato del giudice sportivo della Lega Dilettanti, i sostenitori di casa hanno insultato e denigrato la direttrice di gara continuamente nel corso della partita. Nessun dirigente della società poi si è mobilitato per intervenire e frenare quanto stava accadendo.

Per queste ragioni al club di casa è stata inflitta una multa di 400 euro, ma non solo. Sempre come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo infatti, un dirigente del Candiolo è stato squalificato fino al 16 giugno per il seguente comportamento: “Già ammonito per proteste, al minuto 30 della ripresa è stato espulso per aver reiterato tale condotta insultando l’arbitro e alla notifica del provvedimento, si avvicinava alla direttrice di gara urlando, ingiuriandola e proferendo frase di chiaro contenuto discriminatorio”. Infine il campo del Candiolo è stato squalificato per un turno.