Calcio a 8, la Totti Weese vince la Coppa Italia. L’ex giallorosso sbaglia un rigore

di Redazione 2

La Totti Weese – con l’ex capitano giallorosso in campo – vince la Coppa Italia di calcio a 8. Al “Bettini Cinecittà”, battendo il Laurentino Ecocity, la formazione del campione del mondo 2006 alza il titolo per il secondo anno di fila. A segno Davide Moscardelli, mentre Francesco Totti ha sbagliato un calcio di rigore nella serie dei tiri dal dischetto dopo il 2-2 regolamentare. Ciò non è bastato però al Laurentino per vincere il trofeo. Di Giuseppe Tabarini il penalty decisivo che ha chiuso la finalissima.