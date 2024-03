Calafiori: “Sogno la Nazionale maggiore e la Champions col Bologna, l’anno a Basilea mi ha fatto crescere”

“Le partite contro Lettonia e Turchia sono importantissime perché possono già qualificarci agli Europei. Non mi piace però parlare degli avversari, dobbiamo pensare a noi stessi, essere concreti e segnare tanti gol“. Queste le parole di Riccardo Calafiori in vista del doppio impegno dell’Italia Under 21 di Carmine Nunziata, a caccia del pass per l’Europeo di categoria.

Il difensore del Bologna ha poi parlato dei suoi progressi e obiettivi: “Mentalmente sono cresciuto molto. In particolare credo che l’anno a Basilea, in un paese straniero, mi abbia fatto maturare, anche però ero fuori dai riflettori. Ora tutto è cambiato, ma sono sereno. Il mio sogno è la Nazionale maggiore e mi impegno per quello. A chi mi ispiro? Ai giocatori di basket o anche ai tennisti, che sono soli nei momenti di difficoltà: vorrei imparare da loro“. Infine, Calafiori ha parlato del sogno Champions col Bologna: “Pensiamo partita dopo partita, nella speranza di continuare così. I miei ex compagni alla Roma me la stanno tirando, ma se con il quinto posto andassimo entrambe in Champions sarei comunque contento“.