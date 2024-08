Cagliari-Roma, Nicola: “Dobbiamo lavorare di squadra. Dybala? Me lo aspetto in campo”

“Dopo aver visto come ci ha accolto la nostra gente con la Carrarese c‘è grande voglia di tornare a giocare in casa davanti al nostro pubblico, perché ci siamo resi conto dell’aiuto che ci può dare”. Così Davide Nicola, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa in vista della partita di domani con la Roma. “Il gap fra le due squadre deve essere limato attraverso la dedizione e la capacità di interpretare i momenti, cercando di avere coraggio sorretto da umiltà: dobbiamo lavorare di squadra per tutta la partita, ma anche affondare”, spiega il tecnico.

Di fronte troverà la Roma di De Rossi, con il caso Dybala ancora aperto. “Non mi meraviglierei se giocasse, me lo aspetto dall’inizio. Al di là dei singoli affronteremo una squadra forte e capace, servirà coraggio: sarà una partita che ci aiuterà a crescere”. Ci sarà l’ultimo acquisto Palomino. “Lo porterò in panchina, ha dimostrato grande umiltà e voglia di dimostrare. Mercato? Non vedo l’ora che finisca. Ma le idee che abbiamo sono certe, anche domani avremo un indirizzo”.