Cagliari, Ranieri: “Dobbiamo essere assatanati. Brescia? Squadra da non sottovalutare”

Il Cagliari di Claudio Ranieri deve dare continuità alla continuità di risultati utili conquistati (4 consecutivi, 3 pareggi ed una vittoria). Questo è l’unico modo secondo l’allenatore di Testaccio per puntare alla promozione in Serie A con il club sardo. Nella conferenza stampa che ha presentato la partita contro il Brescia, Ranieri è stato chiaro rispetto a cosa si aspetta dalla propria squadra nell’ostica trasferta lombarda. Infine anche un augurio speciale per una persona speciale.

Queste le parole di Ranieri in conferenza stampa. Sul Brescia: “Voglio una squadra concentrata, determinata e assatanata. Teniamo presente che anche per il Brescia questa è una gara molto importante perché ha l’occasione di poter cambiare in una gara la sua classifica. Non esistono partite facili, è il messaggio che ho dato ai ragazzi. Quando pensi che sia facile allora quella è proprio la volta che la sbagli di sicuro. Stiamo entrando nel momento caldo del campionato, serve molta praticità“.

Su Cellino, ora presidente del Brescia: “Quando era a Cagliari mi propose di tornare in Sardegna subito dopo il Napoli, ma io declinai l’offerta“.

Su i tre pareggi consecutivi: “Un trittico bello con la squadra che ha mostrato compattezza e grande attaccamento alla maglia. In realtà le situazioni le stiamo anche creando con la determinazione e la convinzione, posto che ci stanno mancando i tiratori scelti, i risultati arrivano. Vedo tanto sacrificio: Lapadula mercoledì ha corso tantissimo, ma è un esempio, il discorso vale per tutti“.

Sull’obiettivo del secondo posto: “Io non mollo, con il Cagliari in A alla fine del girone di andata ci davano tutti per spacciati. E invece ci siamo salvati con una giornata d’anticipo“.

Poi un augurio speciale a Tabarez: “Una persona squisita, lo conobbi tanto tempo fa quando andai a vedere il trio delle meraviglie Herrera-Francescoli-Fonseca“.