Cagliari, a Claudio Ranieri il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”

Dopo la promozione in Serie A arriva un altro riconoscimento per Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari. Il tecnico romano riceverà il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” per il suo gesto, rivolto ai propri tifosi, di “tifo per” e non “tifo contro” in occasione della sfida di ritorno contro il Bari. Queta la motivazione indicata da Ussi Toscana (Gruppo giornalisti sportivi) e dall’Associazione Cor et Amor, insieme all’Associazione Stampa Toscana, per valorizzare il gesto di fair play e gentilezza del tecnico romano.