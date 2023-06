C7 solo il primo di tanti: il calcio d’Arabia corteggia 10 stelle

Cristiano Ronaldo la prima stella di tante nel calcio d’Arabia Saudita. La prima stagione della stella portoghese in Arabia Saudita rischia di essere la prima grande firma di un movimento sempre più in evoluzione che può contare su tante risorse economiche.

Ci sarebbero, infatti, trattative per 10 stelle del calcio europee che sarebbero pronte a sbarcare in Arabia Saudita: quella più vicina sarebbe Karim Benzema che ha deciso di lasciare il Real Madrid e di volare in Arabia Saudita. Il centravanti francese non sarebbe l’unico però. Infatti, Secondo la Afp, una fonte a conoscenza della situazione ha riferito che tra gli obiettivi ci sono Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N’Golo Kanté, Angel Di Maria e Roberto Firmino.