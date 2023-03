Byron Moreno aggredito in Ecuador, l’arbitro di Italia-Corea stava dirigendo partita amatoriale

Sono passati quasi 21 anni da Italia-Corea, ma Byron Moreno continua a far parlare di sè. L’ex arbitro ecuadoregno è stato infatti aggredito in campo a Guayaquil, città in cui vive, al fischio finale di una partita amatoriale da lui diretta. Un giocatore ha spinto alle spalle Moreno, che è finito a terra per poi rialzarsi dopo essere stato difeso e aiutato da altri calciatori. Un episodio spiacevole per l’ex fischietto del Mondiale 2002, in passato finito anche in carcere per possesso di stupefacenti dopo essere stato colto in flagrante a New York con sei chili di cocaina.

Adesso Moreno ha fondato una sua accademia per giovani arbitri e per il momento sembra aver abbandonato il mondo della televisione. Nel corso degli anni in Ecuador è diventato una vera e propria celebrità tra ospitate e il programma “El pito de Byron”, che in passato gli ha permesso di commentato alla moviola gli episodi più discussi delle partite del campionato ecuadoregno.