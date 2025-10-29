Buon debutto di Jannik Sinner nel torneo Atp di Parigi. L’azzurro continua la striscia positiva di vittorie anche in Francia.

Continua la striscia positiva di Jannik Sinner in questa stagione. Dopo la vittoria nel torneo di Vienna il tennista numero due al mondo ha regolato con il risultato di 6-4;6-2 il belga Zizou Bergs, un esordio che poteva essere complicato e che invece ha visto l’azzurro controllare la sfida dall’inizio alla fine.

Sinner al secondo turno, cosa succede al torneo di Parigi

Nel primo set Bergs parte aggressivo ma Sinner controlla e realizza subito il break, l’altoatesino ha anche due palle break per il doppio break ma non le sfrutta ed il primo set termina con il risultato di 6-4. Qui Sinner accelera e l’avversario tira quasi i remi in barca, la distanza tra i due è evidente e Jannik chiude la pratica molto velocemente.

L’azzurro comincia nel migliore dei modi l’avventura a Parigi e ora ci sarà un altro test insidioso contro l’argentino Francisco Cerundolo, avversario comunque non semplice da gestire. Ricordiamo che in caso di vittoria del torneo Sinner tornerebbe numero uno al mondo e una grande notizia in vista delle Atp Finals di Torino. Nella giornata da segnalare anche la vittoria in extremis di Alexander Zverev che ha faticato ed ha vinto in rimonta contro Ugo Carabelli.