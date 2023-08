Bundesliga 2023/24: frena il Dortmund, Union a valanga. Rimonta dell’Hoffenheim

La seconda giornata di Bundesliga, in attesa di Bayer Leverkusen-Borussia , ha avuto alle 15.30 il picco delle partite di giornata. Osservati speciali in questa fascia oraria erano sicuramente Borussia Dortmund ed Union Berlino. I gialloneri non sono andati oltre l’1-1 esterno contro il Bochum. Ad aprire le danze è stato Stoger per i padroni di casa, mentre Malen ha rimesso la partita in equilibrio. Dopo poco tempo passato dal pareggio Haller ha avuto la palla per portare al BVB i tre punti a casa, ma la sua conclusione si è stampata sul palo.

L’Union, nonostante abbia giocato per lungo tempo con l’uomo in meno, è passata sul campo del Darmstadt con un rotondo 4-1. Mattatore di giornata Robin Gosens, che nel corso del primo tempo ha siglato una doppietta (prima l1-0 poi il 2-1) indirizzando sostanzialmente il match. Le altre reti sono arrivate da Becker e Behrens, A nulla è valso il provvisorio pareggio di Mehlem. Altre vittorie esterne, entrambi in rimonta, per Wolfsburg e Hoffenheim. I verdi sono passati sul campo del Colonia per 2-1, mentre l’Hoffenheim ha messo in atto una clamorosa rimonta avvenuta nei minuti finali nei confronti dell’Heidenheim. Vince di misura il Friburgo, invece, in casa contro il Werder Brema.