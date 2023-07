Brasile, multa da 3 milioni a Neymar per violazioni ambientali

Multa da 3 milioni di euro per Neymar per “violazioni ambientali” in una villa di sua proprietà nello stato di Rio de Janeiro. Il consiglio comunale di Mangaratiba, a circa 130 chilometri da Rio, ha imposto quattro multe al giocatore del PSG per diverse violazioni: “l’esecuzione di opere sottoposte a controllo ambientale senza autorizzazione”, “l’estrazione non autorizzata di acqua da un fiume per alimentare un lago artificiale”, “l’asportazione di parte di territorio” e “l’abbattimento della vegetazione senza autorizzazione”. Il calciatore brasiliano ha 20 giorni di tempo per impugnare le sanzioni. Inoltre le autorità hanno chiuso il sito e ordinato l’interruzione di tutte le attività, quindi sono fermi adesso i lavori nella proprietà dell’asso verdeoro, dove si stavano costruendo un lago artificiale e una spiaggia.