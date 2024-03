Brasile, Felipe Melo sui casi di stupro di Alves e Robinho: “Devono pagare”

“Ho una figlia di 15 anni, se ci fosse andata di mezzo lei, non credo che sarei qui a fare questa intervista”. Felipe Melo, centrocampista attualmente alla Fluminense, come sempre non si nasconde, parlando dei connazionali Dani Alves e Robinho, recentemente conadannati pe stupro. “Se sei condannato devi pagare per quello che hai fatto, che serva da lezione perchè altri non lo facciano. Gli esseri umani, le donne, gli uomini vanno rispettati”, dice Melo. Il brasiliano, ai microfoni di “Globoesporte” si pronuncia anche sulla recente cauzione pagata da Alves, che così ha potuto lasciare il carcere di Barcellona: “E’ rimasto troppo poco tempo in prigione. Immaginate come si deve sentire la ragazza, i suoi genitori, è stato appena condannato ed è già uscito. E’ una questione molto seria, se vieni condannato devi pagare e dopo averlo fatto essere reinserito in società“.