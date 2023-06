Bram Nuytinck lascia la Serie A: ritorno al NEC Nijmegen

Bram Nuytinck al NEC Nijmegen. Il difensore olandese torna a casa dopo la lunga esperienza in Serie A. La società lo ha reso noto tramite comunicato ufficiale, il centrale difensivo ha firmato un triennale. Si tratta di un ritorno al club in cui è cresciuto. L’approdo in Italia avvenne nel 2017, ha vestito per cinque stagioni la maglia dell’Udinese, e concluso la sua esperienza in Italia alla Sampdoria.