Braga-Napoli, Jorge: “Loro forti, ma noi siamo pronti”

E’ la vigilia di Braga-Napoli ed è tempo di conferenza stampa per il tecnico dei portoghesi che ha sottolineato la forza della squadra di Garcia così come la voglia della sua squadra di far bene. Queste le parole di Jorge.

Jorge: “Il Napoli è una squadra molto forte che ha notevoli individualità con caratteristiche che non si sono modificate dopo il cambio dell’allenatore. Per noi quella di domani sarà una partita difficile. “Il nostro obiettivo dovrà essere quello di mettere in campo una formazione che sia in grado di affrontare l’avversari con la stessa convinzione e con la stessa forza che avranno loro. Nel nostro girone ci troviamo di fronte a tre formazioni molto forti. Abbiamo osservato i Campioni d’Italia e ne conosciamo la forza, ma domani sera ci faremo trovare pronti. i aspetto un Napoli molto forte. Ho visto le partite con la Lazio e con il Genoa e credo che il loro allenatore abbia risparmiato alcuni giocatori proprio in vista della partita di domani. Quello contro il Napoli sarà un test estremamente probante, anche se è troppo presto per dire se sia uno scontro diretto per il secondo posto nel girone”.