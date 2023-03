Bologna, Thiago Motta: “Non guardo la classifica. Arnautovic? Ci siamo parlati. Avrà la sua possibilità”

Prima del match contro la Salernitana (sabato 18 marzo alle 18.00) è intervenuto in conferenza stampa Thiago Motta che ha dovuto presentare la partita che aspetta il suo Bologna, oltre a rispondere a molte domande su Marko Arnautovic che potrebbe ripartire dal campo sabato. Queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa.

Sulla partita: “Dopo un cambio c’è più energia e motivazione, per creare un ambiente positivo e fare risultati. Sa cosa vuole dal punto di vista del gioco, il cambio si vede, è una squadra pericolosa quando non hanno la palla, sanno difendersi molto bene, tutta la squadra difende e riparte bene e possono creare difficoltà. Noi li affronteremo dando la nostra versione migliore“.

Sull’obiettivo del Bologna: “Io vivo allenamento per allenamento, la domenica poi è solo una continuazione di ciò che si è visto in settimana. Onestamente non guardo la classifica ma la mia squadra e la prossima o le prossime avversarie, per capire il momento che stanno attraversando. Noi ci concentriamo per affrontare la prossima partita che è sempre la più importante. La vivo così, cerco di trasmetterlo anche ai ragazzi, perchè per me è il modo giusto per fare il nostro lavoro al massimo. Servirà pensare alla prossima che è la più importante, perchè troveremo una squadra che sta bene con il pareggio a San Siro che gli darà fiducia“.

Su Arnautovic: “Abbiamo chiacchierato positivamente, nulla che il ragazzo non sapesse già. Sta bene, si sta allenando, quando avrà l’opportunità dovrà farsi trovare pronto. La chiacchierata è stata positiva, dobbiamo continuare su questa squadra, lavoro e impegno, per migliorarsi per quando sarà il suo momento. La cosa più importante è il Bologna e la prossima contro la Salernitana“.

Su Orsolini: “Riccardo sta migliorando, ha fatto differenziato fino a due giorni fa, vedremo se lo porteremo o no, l’importante è che lui sia convinto che può dare un contributo alla squadra. Lui ha sempre voglia di giocare, poi avere voglia e poter giocare è un altro discorso. L’importante è che venga con la squadra quando sarà al massimo. Vedremo. In questa settimana abbiamo cercato di fare una gestione diversa nei primi giorni di allenamento per lui, in base alle sue sensazioni prenderemo la migliore decisione possibile”.