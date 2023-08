PSG, affondo per Bernardo Silva: no secco del Manchester City

Il PSG, dopo aver chiuso l’affare di Ousmane Dembele, avrebbe deciso di affondare sul colpo di Bernardo Silva per il post Mbappe e Neymar. Il Manchester City però ha chiuso ogni porta per il possibile trasferimento del trequartista portoghese.

Secondo Le Parisien, il PSG avrebbe fatto un nuovo tentativo per il 28enne centrocampista portoghese ma la risposta del Manchester City sarebbe stata la stessa di altre occasioni: “Non è in vendita perchè non c’è un altro giocatore al mondo come lui. Per questo vogliamo tenerci Bernardo“.