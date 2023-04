Quanto vale Mike Maignan? Secondo Bobo Vieri 200 milioni. L’ex calciatore ha speso parole al miele per il portiere del Milan sul suo canale Twitch: “E’ un fenomeno devastante, un fuoriclasse. Se non si fosse infortunato, il Milan avrebbe 10-12 punti in più. Quando sei allo stadio e lo vedi in porta pensi che non subirà mai gol. Lo metto insieme ai grandi campioni della storia di questo sport“.