Bernardeschi: “L’Italia mi manca, ma nessuna trattativa in corso. Bonucci? Meritava altro”

Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport ha parlato di un possibile ritorno in Serie A, del caso Bonucci e del futuro di Morata. “Al Toronto mi trovo bene, la città è pazzesca e le persone che mi hanno accolto sono pazzesche. L’Italia però è casa mia ed è normale che un po’ manchi. Le diverse voci di mercato? Posso dire che al momento sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Qualora dovessero esserci delle opportunità le valuterò insieme al club con grande sincerità. Fa sempre piacere ricevere delle attenzioni, sono lusingato e grato, ma vedremo come si evolverà la situazione”.

Sulla situazione Bonucci ha affermato: “Dispiace tanto per Leonardo, non è facile per nessuno. L’ho sentito e probabilmente avrebbe meritato di uscire in maniera differente se proprio doveva uscire. Morata? Sono sicuro che prenderà la scelta migliore per lui, è davvero un grande giocatore, fa giocare bene la squadra, non è solo un usato sicuro ma un giocatore di alto livello”.