Benevento-Catania, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Catania, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Torna una classica del calcio del sud con Benevento e Catania che si daranno battaglia in quel del Vigorito. I padroni di casa ineguono la vetta della classifica con la Juve Stabia che però ha dato un segnale forte al campionato. Il Catania invece vuole meritarsi una salvezza tranquilla. Si parte dalle 18.30 di sabato 23 dicembre con la partita che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 e NOW.