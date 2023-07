Beach Soccer, l’Italia stacca il pass per il Mondiale 2024 a Dubai

L’Italia di Beach Soccer si qualifica per i Mondiali 2024 a Dubai. Nella sfida contro la Spagna, gli azzurri passano subito in vantaggio con la rete di Bertacca da calcio d’inizio. Bene la formazione di Del Duca che approccia la gara con ritmo e qualità, all’undicesimo è Remedi a trovare il raddoppio e al quarto del secondo tempo, ancora il viareggino infila il 3-0. Ad accorciare le distanze è poi la Spagna, al sesto con David, poi nella terza e ultima frazione prima Chicky, al 4’, poi Guisado al minuto otto, completano la rimonta delle Furie Rosse. A riportare il match a favore è ancora il capitano Emmanuele Zurlo che insacca in rete il decisivo 4-3.

Il Ct Emiliano Del Duca si dichiara soddisfatto a fine match: “Queste partite si devono vincere e basta, non conta come si gioca. Eravamo partiti bene, poi c’è stata la fisiologica reazione spagnola, ma siamo riusciti ad avere la forza per chiuderla. Abbiamo fatto un mese perfetto, prendendo la medaglia ai Giochi Europei e portando la Nazionale al Mondiale. È un grandissimo traguardo”.