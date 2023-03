Bayern Monaco, Kimmich: “Esonero Nagelsmann? Non aveva nessuno contro nello spogliatoio”

Joshua Kimmich non ci sta per quanto riguarda l’esonero del Bayern Monaco nei confronti di Julian Nagelsmann. Dopo le tesi che si erano fatte nel giorni precedenti per le quali si supponeva che il tedesco avesse qualcuno dei giocatori che remassero contro al suo operato, è stata la bandiera del Bayern a mettere i puntini sulle i e a chiarire i concetti.

Queste le parole di Kimmich in conferenza: “Il mister non aveva lo spogliatoio contro. Ho vissuto altri cambi di allenatore ma in questo caso non parlerei di giocatori scontenti. Siamo in corsa su tutti i fronti ma in Bundesliga non abbiamo avuto un buon cammino ultimamente, vincendo solo cinque partite delle ultime dieci“.

Subito dopo Kimmich, sempre dalla Germania è intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic: “Se a entrambi chiedete se avevamo un allenatore top e una squadra top, vi risponderanno di sì. Ma il rendimento non era tale, è stato inadeguato. Mancanza di leadership da parte di Nagelsmann? Aveva il suo stile. Ci sono stati alcuni problemi di disciplina. Capisco che la nostra è stata una decisione impopolare ma che come Bayern dovevamo prendere. Non possiamo cambiare tutta la squadra. Avevamo un allenatore top ma il rendimento non era quello che ci aspettavamo. Julian è deluso e lo sono anch’io ma dovevamo reagire“.