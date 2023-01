Bayern Monaco, Kahn: “Tratteremo con la Qatar Airways per il rinnovo della partnership”

Oliver Kahn, presidente del Consiglio esecutivo del Bayern Monaco ha dichiarato che il club tedesco sta rinegoziando il suo contratto di partnership con Qatar Airways, nonostante le critiche per i legami commerciali con il Qatar. Kahn però ha affermato che l’accordo con la compagnia, in scadenza a fine stagione, sarà rinnovato solo dopo una revisione degli aspetti sportivi, finanziari e sociali. “Ora inizieremo le trattative. In un primo momento si tratterà di fare il punto e valutare i rispettivi interessi delle due parti”.