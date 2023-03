Il Bayern Monaco continua la partnership con Allianz: accordo fino al 2033

Il Bayern Monaco si dimostra ancora di più potenza sportiva ed economica del panorama europeo. Oltre ad avere il bilancio perfettamente in verde, dettaglio non poco rilevante ai giorni d’oggi, ha deciso di puntare ancora sulla partnership con Allianz che è nata nel lontano anno 2000 e che andrà avanti per altri dieci anni, fino al 2033. Allianz, inoltre, è azionista del Bayern dal 2014, con la stessa quota dell’8,33% nel club dei produttori di automobili Audi e dei produttori di articoli sportivi Adidas.

L’accordo fra Bayern Monaco ed Allianz andrà avanti per i prossimi dieci anni per un totale di 30 milioni di euro. Sull’argomento è intervenuto anche il Ceo del Bayern Oliver Kahn che, ai microfoni ufficiali del club, ha dichiarato: “Il Bayern attribuisce grande valore a partnership affidabili e continue. Siamo quindi molto felici di continuare la nostra collaborazione con Allianz. Possiamo guardare indietro a una storia di successo congiunta di oltre 20 anni, a cui vogliamo aggiungere altri capitoli con nuovi e innovativi idee“. Inoltre, il club tedesco pianificherà un corso di coaching finanziario individuale e gratuito per atlete ambiziose dai 18 ai 22 anni dalla prossima stagione in poi. Ciò include la squadra femminile del Bayern, ma verrà estesa ad altri sport in una fase successiva.