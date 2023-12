Barcellona, Xavi: “Grande frustrazione. Abbiamo buttato due punti”

Il pareggio del Barcellona, esterno, contro il Valencia non può rendere felice l’allenatore dei blaugrana Xavi. Il tecnico degli spagnoli ha parlato in conferenza stampa, testimoniando tutta la sua amarezza per il pareggio nell’anticipo della Liga. Queste le sue parole.

Xavi: “Nel calcio, se perdoni così tanto… queste cose accadono. Abbiamo meritato la vittoria. Siamo stati bene, abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Sono stati generati abbastanza volte e molto chiari. La settimana scorsa ci succede la stessa cosa: problemi di efficacia. Devi essere più schietto nella zona rivale. Non abbiamo condannato, il che e’ un riassunto di quello che ci sta succedendo in La Liga. Abbiamo dato via due punti. Generiamo occasioni, prememo… ma prendiamo un punto che ci lascia insoddisfatti. Mi sento una grande frustrazione. Nel gioco, siamo stati bene. Ma dobbiamo essere più efficaci, dobbiamo lavorare e chiedere di più. Mi sento una grande frustrazione. Nel gioco, siamo stati bene. Ma dobbiamo essere più efficaci, dobbiamo lavorare e chiedere di più”