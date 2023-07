Barcellona, Gundogan: “Volevo lasciare il City, l’ho detto subito a Guardiola”

Il giocatore si è poi presentato alla stampa: “Pep Guardiola non poteva fare molto per convincermi a restare al City, avevo già tutto molto chiaro e lui mi capisce al volo. Lui è stato il primo che ho chiamato, perché volevo che lo sapesse da me: eravamo in vacanza e l’ho chiamato per dirgli tutto. Mbappé? Non mi riguarda e non mi importa”.