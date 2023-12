Azerbaijan, Mutu esonerato alla Vigilia di Natale dal Neftci Baku: era in Romania per il funerale della madre

Un Natale che Adrian Mutu, purtroppo, ricorderà per sempre. L’ex calciatore di tante squadre italiane è stato esonerato ieri, alla Vigilia di Natale, dagli azeri del Neftchi Baku. Ciò che colpisce ancor di più riguardo il timing dell’ufficializzazione è che secondo quanto riferiscono i media locali, Mutu avrebbe ricevuto la comunicazione dell’interruzione del rapporto con il club mentre era in Romania per presenziare al funerale di sua madre scomparsa nei giorni scorsi. “Oggi è stato rescisso di comune accordo il contratto tra il Neftchi PFK e Adrian Mutu. Il Neftchi PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime profonde condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre”, recitava il comunicato della società.