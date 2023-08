Atalanta, al via la vendita dei biglietti per la gara interna con il Monza: Under 14 entreranno gartis

Si respira tantissimo entusiasmo in casa Atalanta per la nuova stagione appena iniziata con la vittoria esterna contro il Sassuolo. La società atalantino ha indetto per questo motivo una promozione che sarà attiva per la partita del 2 settembre prossimo contro il Monza in casa.

Infatti, il club bergamasco ha attivato la promozione gratuita per gli Under 14 accompagnati (da genitore o parente fino al quarto grado) da un adulto pagante (non abbonato) in occasione della terza giornata di campionato, sabato 2 settembre alle 20.45 contro il Monza. Interessati i settori Tribuna Rinascimento Coperta e Scoperta (ex “Giulio Cesare) e la Tribuna Centrale sul rettilineo opposto. Per richiedere il biglietto a costo zero, operazioni su accreditation.atalanta.it/home dalle ore 10 del 26 agosto alle 18 del 30 agosto. Con 11.080 abbonati, l’impianto cittadino ha una limitata disponibilità di tagliandi: oltre ai 750 del settore ospiti, al massimo per gli atalantini ce ne potranno essere altri 3.578 a partita, causa capienza ridotta a 14.658 durante il cantiere della Curva Sud.

I prezzi, settore per settore (Intero, Under 18), dei tagliandi ordinari disponibili sul circuito Vivaticket dalle ore 10 di giovedì 24 agosto: Curva Nord Pisani € 20, 14; Tribuna Rinascimento Scoperta 50, 35; Tribuna Rinascimento coperta 65, 45; Tribuna Centrale 95, 70; Tribuna d’Onore 145, 99; Tribuna Vip e Pitch View con hospitality 279.