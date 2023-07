Atalanta, Roberto Samaden a capo del settore giovanile

Una nuova era per Roberto Samaden, da oggi a capo del settore giovanile dell’Atalanta. Il dirigente 57enne, dopo essersi svincolato dall’Inter, ha preso carica ufficialmente da lunedì 3 luglio, come confermato dalla società bergamasca con un lungo comunicato sul sito ufficiale: “Atalanta B.C. è lieta di annunciare che Roberto Samaden assume l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile. Il dirigente milanese approda a Zingonia dopo un lungo e lusinghiero percorso professionale nell’FC Internazionale durato ben 33 anni, gli ultimi tredici in qualità di responsabile del settore giovanile. Un percorso costellato di successi, sportivi e non solo”, si legge.

“Atalanta B.C. è particolarmente soddisfatta di potersi avvalere delle comprovate capacità e competenze di Roberto Samaden, che risponde appieno come figura professionale – nel solco tracciato da Mino Favini e poi portato avanti da Maurizio Costanzi – alla vision e alla mission del Club volte alla continua crescita e valorizzazione del settore giovanile, da sempre patrimonio da tutelare, consolidare e implementare con investimenti mirati affinché continui ad essere un serbatoio naturale per la Prima Squadra”, prosegue la nota. “Da parte della famiglia Percassi, di quella Pagliuca e di tutto il Club il più caloroso benvenuto a Roberto Samaden, con l’augurio di un buon lavoro nella sua nuova esperienza professionale con l’Atalanta”, conclude il comunicato di benvenuto.