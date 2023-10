Atalanta, Percassi: “Contro lo Sporting una partita difficile. Scamacca felici di averlo preso”

Prima della partita fra Sporting Lisbona ed Atalanta di Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, l’ad della Dea Percassi. L’amministratore delegato ha sottolineato la voglia di far bene della sua squadra e ha spiegato le mosse del mercato estivo.

Le parole di Percassi: “E’ l’occasione per ringraziare tutti i tifosi, che dimostrano la propria passione nell’accompagnarci in queste esperienze straordinarie e sapendo che tutta la città ci segue. Siamo in uno stadio bellissimo, sarà una partita difficile e l’occasione per far bene. Hojlund? Speravamo di tenerlo di più, ma quando segna lui segna anche l’Atalanta. Scamacca è un bravissimo ragazzo e, per quello che capiamo noi, ha grandi doti e siamo contenti di averlo portato a Bergamo. Continuerà a crescere con il mister, che ha fatto sempre crescere al meglio gli attaccanti in questi anni“.