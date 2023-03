Atalanta, Pagliuca: “Percassi è il motivo per cui sono qui. Obiettivo? Seguire lavoro fatto al Celtics”

Stephen Pagliuca ha parlato alla CBS Sports del suo rapporto con l’Atalanta, un anno dopo il suo arrivo.“La famiglia Percassi è uno dei grandi motivi quando abbiamo deciso di puntare su questo club. Li abbiamo conosciuti tramite un mio partner in Italia e c’è stato subito feeling. A Bergamo mi sono sentito subito come a casa, le persone sono incredibili e vivono davvero per la loro squadra. Sono diventato un fan del calcio”. Il Presidente nerazzurro ha poi continuato: “Quando torno in Italia sono sempre molto onorato, a Boston ho portato Percassi, Congerton e anche Gasperini, sono stati a bordo campo a guardare i match dei Celtics. Io sto cercando di fare lo stesso lavoro fatto nel basket anche nell’Atalanta, strategie, scouting e acquisto di giocatori importanti…”