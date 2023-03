Atalanta, l’ex Ds Sartori: “Avevo comprato Drogba, poi è saltato tutto”

L’ex dirigente nerazzurro Giovanni Sartori, attualmente al Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando intanto del rapporto con Gasperini: “Non c’era grande compatibilità tra di noi, ma questo è un dettaglio che oggi diventa trascurabile dopo tutto il lavoro fatto all’Atalanta”. E proprio sul lavoro svolto al club bergamasco ha affermato: “Drogba lo avevo già preso, poi saltò tutto per un’inerzia. Hojlund? E’ un giocatore impressionante, l‘estate scorsa impazzivano tutti per lui”.

Focalizzandosi poi sulla propria carriera tra Chievo, Atalanta e Bologna, Sartori ha anche aggiunto: “A Chievo prendevo 10 giocatori in ogni sessione, più o meno avrò comprato 800 calciatori, forse qualcuno in più. Prima c’era un’osservazione diretta e personale, era più difficile sbagliare, oggi si possono monitorare 200 giocatori tutti insieme, ma non si riesce a studiarli con la stessa precisione e attenzione di una volta”.