Atalanta, Koopmeiners: “Tutti sognano di giocare la Champions League. Ci proveremo”

L’Atalanta si giocherà nel match di San Siro contro l’Inter tutte le residue speranze di giocare la prossima Champions League. Una vittoria contro l’Inter e una conseguente sconfitta del Milan contro la Juventus riaccenderebbe la corsa Champions della Dea. A parlare di tale argomento Teun Koopmeiners all’Eco di Bergamo.

Queste le parole di Koopmeiners: “L’unica possibilità che abbiamo per andare in Champions è fare sei punti nelle prossime due gare. Nell’ultimo weekend abbiamo recuperato due posizioni, la Juventus ha perso tanti punti anche per la penalizzazione e ora anche la Champions League è possibile. Tutti la sognano e vogliamo provarci, ma ovviamente anche l’Europa League sarebbe un buon risultato: vedremo cosa avremo raggiunto alla fine. L’Inter ha appena giocato la Coppa Italia, ma noi ci concentriamo sul nostro cammino: vogliamo preparare al meglio il match, mentalmente e tecnicamente, per mostrarci pronti sabato“.