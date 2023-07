Atalanta, Cisse lascia il ritiro per unirsi all’Under 23

Moustapha Cisse ha lasciato il ritiro dell’Atalanta in Valle Seriana per raggiungere l’Under 23 coordinata da Francesco Modesto, che sta ultimando la preparazione a Zingonia. L’attaccante classe 2003 è reduce da una stagione calcistica spesa in prestito tra Pisa e Sudtirol, e vanta tre presenze nella prima squadra della Dea, dove ha segnato il gol della vittoria contro il Bologna lo scorso 20 marzo. La società ha inoltre reso noto che Giuseppe Biava, ex giocatore di Genoa, Palermo, Lazio e AlbinoLeffe ed esonerato dall’AlbinoLeffe stessa nelle ultime battute di stagione, sarà il vice allenatore della seconda squadra impegnata in Serie C.