Atalanta-Bournemouth, cambia la modalità di ritiro dei biglietti per i tifosi nerazzurri

Cambia la modalità di ritiro dei biglietti acquistati on line dai tifosi dell‘Atalanta per l’amichevole di sabato 29 luglio in casa del Bournemouth. A causa di problemi di spedizione da parte del club inglese, titoli saranno disponibili esclusivamente presso la biglietteria del Vitality Stadium il giorno della gara. Il giorno stesso della sfida non sarà possibile acquistare biglietti per il Settore ospiti.