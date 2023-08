L’Aston Villa è vicinissima a Zaniolo. Il tecnico del Galatasaray: “A condizioni vantaggiose, andrà via”

Il destino di Nicolò Zaniolo sembra essere in Premier League, con l’Aston Villa che sarebbe pronta a tutto pur di accogliere il trequartista italiano, ex Roma ed Inter. L’affare sarebbe vicinissimo dalla fumata bianca con i Villans che avrebbero trovato l’accordo per Zaniolo sulla base di di un prestito a 5 milioni con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni) in favore dei Villans fissato per 27 milioni. Prossime ore dedicate alle visite per Zaniolo in Inghilterra.

In relazione all’affare, sono arrivate le parole di Okan Buruk, allenatore del Galatasaray che ha difatti salutato Zaniolo: “Nicolò è uno dei tanti giocatori per i quali abbiamo ricevuto un’offerta. Se le condizioni sono vantaggiose per il club, andrà via. Io sono concentrato sul mio lavoro e preoccupato per i giocatori che restano rispetto a quelli che vanno”